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Шведский ресторанный критик, ведущий популярного шоу на ТВ, Эдвард Блом обрушился с критикой на латвийскую гостиницу Elizabete Design Hotel.

Как следует из записей шведа в Twitter, Facebook и Instagram, он прибыл в Ригу на отдых с семьей - супругой и двумя младенцами - 20 июля. И обнаружил, что его резервация в отеле Elizabete Design Hotel была аннулирована.

Дело было поздним вечером. После часового перепирательства с представителями гостиницы (ресторатор охарактеризовал персонал как "советский") ему удалось заселиться в отель на сутки. Однако к этому времени все рестораны в округе были уже закрыты, и путешественником пришлось довольствоваться супом на ужин.

Судя по всему, ему все-таки удалось задержаться подольше. Однако сервисом он не был доволен. К примеру, 22 июля, когда семья вернулась с прогулки, чтобы дать возможность детям поспать, они застали неубранный номер, переполненный использованными памперсами мусорник в туалете и неприятный запах. При этом проветрить помещение было невозможно, поскольку окно оказалось сломанным.

Tillbaka till hotellet för en tupplur: ingen städning, inget WC-papper, rummet är hett och stinker blöjor och fönstret är trasigt och går inte att öppna. #elizabetehotel A post shared by Edward Blom (@edward_blom) on Jul 22, 2017 at 5:29am PDT

Позже семью переселили в другой номер, однако и он не удовлетворил постояльца.

Fått ett nytt krypin utan stasitant - jippi!!! A post shared by Edward Blom (@edward_blom) on Jul 24, 2017 at 9:47am PDT

В это время, по словам шведского туриста, шел спор между ним, руководством гостиницы и сервисом бронирования hotels.com.

24 июля Эдвард Блом написал в Twitter, что ему нужна помощь в Латвии, поскольку "чокнутая владелица гостиницы портит отдых и угрожает полицией".

Vi måste få hjälp av någon i Lettland. Hotelägarinnan på hotellet är helt galen. Förpestar vår semester, lurar oss, hotar med polisen. — Edward Blom (@Edward_Blom) July 24, 2017

В интервью шведской Aftonbladet Блом так описал разногласия с владелицей гостиницы: гость оставил негативный отзыв об отеле на сайте бронирования, а хозяйка требовала отредактировать отзыв.

"Мы не отдохнули. Нас часами держали у стойки регистрации, угрожали полицией и тем, что мы не сможем заботиться о детях. Она пришла к выводу, что я душевно нестабилен, поскольку злился", - вспоминает Эдвард Блом.

Спорили также из-за денег: постоялец хотел получить назад полную сумму, в свою очередь в гостинице хотели взять с него дополнительную плату - не указывается, за сколько дней. Особо гость отметил, что не получил чека за уплаченные им деньги.

24 июля семья выселилась из гостиницы Elizabete Design Hotel. Выписке из гостиницы посвящено сразу две публикации в Instagram ресторанного критика.

Ensamma på gatan i Riga med två barn och sju väskor. Ingen aning var vi ska bo i natt. Hotels.com försöker få tillbaka de 6 outnyttjade nätterna medan hotellägaren istället vill kräva en mer pengar av oss för att vi varit otrevliga och gett henne dåliga recensioner. Något kvitto får vi inte. A post shared by Edward Blom (@edward_blom) on Jul 24, 2017 at 2:23am PDT

Försöker ta mig till en pub. #semester A post shared by Edward Blom (@edward_blom) on Jul 24, 2017 at 3:22am PDT

Надо отдать должное Эдварду Блому, он отдельно отметил, что Рига, как город, прекрасна, как и все другие люди, которые ему встретились.

Riga som stad är dock helt fantastiskt, alla andra vi mött är mycket trevliga. — Edward Blom (@Edward_Blom) July 24, 2017

Отдельных похвал удостоился Центральный рынок, где ресторанный критик продегустировал пиво с сосиской, рыбные деликатесы, а один из детей поел кровяной колбасы, запив ее квасом.

Underbar öl och fabulösa korvar i Rigas saluhall. #früschoppen A post shared by Edward Blom (@edward_blom) on Jul 23, 2017 at 2:24am PDT

Lax, läcker osockrad sill och lettisk ansjovis. #festmåltid A post shared by Edward Blom (@edward_blom) on Jul 23, 2017 at 6:06am PDT

Melchior vräker i sig blodkorv och häller i sig alkoholfri kvass. #minigourmeter A post shared by Edward Blom (@edward_blom) on Jul 23, 2017 at 2:25am PDT

Семья Эдварда Блома устроила пикник на берегу городского канала. Впрочем, критику не дали насладиться вином - вежливые полицейские попросили его убрать бутылку и вручили ему листик "что нельзя делать в Латвии".

Шведа изумило то, что в вопросах борьбы с алкоголем Латвия обогнала Швецию и Сингапур, поскольку в нашей стране запрещено быть нетрезвым в общественных местах.

Портал Mixnews попробовал получить комментарий представителей отеля Elizabete Design Hotel. По существу претензий Эдварда Блома поговорить не удалось. По телефону нам сообщили, что Блом бронировал номер через сервис Expedia, и все претензии должен адресовать им. На другие уточняющие вопросы нам ответили: "спрашивайте у своего заказчика!" И пожелали хорошего дня.

Аккаунт Эдварда Блома в Instagram насчитывает более 93 тысяч подписчиков, также у него 11 тысяч подписчиков в Facebook и без малого 38 тысяч - в Twitter.