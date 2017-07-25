Шведский ресторанный критик: гостиница ужасная, но Рига прекрасна (12)
Шведский ресторанный критик, ведущий популярного шоу на ТВ, Эдвард Блом обрушился с критикой на латвийскую гостиницу Elizabete Design Hotel.
Как следует из записей шведа в Twitter, Facebook и Instagram, он прибыл в Ригу на отдых с семьей - супругой и двумя младенцами - 20 июля. И обнаружил, что его резервация в отеле Elizabete Design Hotel была аннулирована.
Дело было поздним вечером. После часового перепирательства с представителями гостиницы (ресторатор охарактеризовал персонал как "советский") ему удалось заселиться в отель на сутки. Однако к этому времени все рестораны в округе были уже закрыты, и путешественником пришлось довольствоваться супом на ужин.
Судя по всему, ему все-таки удалось задержаться подольше. Однако сервисом он не был доволен. К примеру, 22 июля, когда семья вернулась с прогулки, чтобы дать возможность детям поспать, они застали неубранный номер, переполненный использованными памперсами мусорник в туалете и неприятный запах. При этом проветрить помещение было невозможно, поскольку окно оказалось сломанным.
Позже семью переселили в другой номер, однако и он не удовлетворил постояльца.
В это время, по словам шведского туриста, шел спор между ним, руководством гостиницы и сервисом бронирования hotels.com.
24 июля Эдвард Блом написал в Twitter, что ему нужна помощь в Латвии, поскольку "чокнутая владелица гостиницы портит отдых и угрожает полицией".
Vi måste få hjälp av någon i Lettland. Hotelägarinnan på hotellet är helt galen. Förpestar vår semester, lurar oss, hotar med polisen.— Edward Blom (@Edward_Blom) July 24, 2017
В интервью шведской Aftonbladet Блом так описал разногласия с владелицей гостиницы: гость оставил негативный отзыв об отеле на сайте бронирования, а хозяйка требовала отредактировать отзыв.
"Мы не отдохнули. Нас часами держали у стойки регистрации, угрожали полицией и тем, что мы не сможем заботиться о детях. Она пришла к выводу, что я душевно нестабилен, поскольку злился", - вспоминает Эдвард Блом.
Спорили также из-за денег: постоялец хотел получить назад полную сумму, в свою очередь в гостинице хотели взять с него дополнительную плату - не указывается, за сколько дней. Особо гость отметил, что не получил чека за уплаченные им деньги.
24 июля семья выселилась из гостиницы Elizabete Design Hotel. Выписке из гостиницы посвящено сразу две публикации в Instagram ресторанного критика.
Надо отдать должное Эдварду Блому, он отдельно отметил, что Рига, как город, прекрасна, как и все другие люди, которые ему встретились.
Riga som stad är dock helt fantastiskt, alla andra vi mött är mycket trevliga.— Edward Blom (@Edward_Blom) July 24, 2017
Отдельных похвал удостоился Центральный рынок, где ресторанный критик продегустировал пиво с сосиской, рыбные деликатесы, а один из детей поел кровяной колбасы, запив ее квасом.
Семья Эдварда Блома устроила пикник на берегу городского канала. Впрочем, критику не дали насладиться вином - вежливые полицейские попросили его убрать бутылку и вручили ему листик "что нельзя делать в Латвии".
Шведа изумило то, что в вопросах борьбы с алкоголем Латвия обогнала Швецию и Сингапур, поскольку в нашей стране запрещено быть нетрезвым в общественных местах.
När vi väl fått upp de rökta ostarna, fiskarna, kycklingarna, aprikoserna (orökta), bröden mm kom polisen och sa åt oss att gömma flaskan med läckert georgiskt vin - liksom i NYC får man tydligen bara dricka ur bruna pappåsar. De gav oss även en broschyr som berättade att Lettland är det enda landet som slår Sverige och Singapore i grenen bisarra förbud - här är det nämligen förbjudet att vara berusad offentligt, överhuvudtaget! (Eftersom inget land har så stora fängelser låter de dock lyckligtvis bli att se till att lagen uppfylls.) #förbudsländer #glädjedödare
Портал Mixnews попробовал получить комментарий представителей отеля Elizabete Design Hotel. По существу претензий Эдварда Блома поговорить не удалось. По телефону нам сообщили, что Блом бронировал номер через сервис Expedia, и все претензии должен адресовать им. На другие уточняющие вопросы нам ответили: "спрашивайте у своего заказчика!" И пожелали хорошего дня.
Аккаунт Эдварда Блома в Instagram насчитывает более 93 тысяч подписчиков, также у него 11 тысяч подписчиков в Facebook и без малого 38 тысяч - в Twitter.