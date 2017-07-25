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Фото/Latvijas pasts

Компания Latvijas pasts информирует, что получила из Великобритании 63 мешка с поврежденными посылками.

Поврежденные мешки были доставлены авиарейсами в понедельник, 24 июля. В каждом мешке находилось по нескольку десятков посылок. Все посылки промокли, некоторые настолько, что невозможно определить адресата.

Как сообщила представитель Latvijas pasts Гунтдега Варпа, компания, следуя предусмотренному международными правовыми документами порядку, оформила соответствующий акт и направила его британскому почтовому оператору Royal Mail.

Все посылки будут переупакованы, чтобы их можно было направить по указанным адресам. Каждая поврежденная посылка снабжается указанием на то, что она была получена в поврежденном состоянии, а также информационным письмом от Latvijas pasts.

"Получившие поврежденные посылки клиенты имеют право отказаться от них и предъявить претензии отправившей компании. Если посылка будет получена в почтовом отделении, то отказ и акт можно оформить на месте. Если посылка доставлена в почтовый ящик, то для оформления акта нужно явиться в почтовое отделение, взяв с собой информационное письмо", - пояснила глава отдела управления качеством Latvijas pasts Гунита Мазите.

С учетом того, что получателей некоторых поврежденных посылок установить не удалось, Latvijas pasts призывает адресатов обратиться в Royal Mail, если посылка из Великобритании не прибыла в течение месяца со дня отправки, то есть с 24 июля.