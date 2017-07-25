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Руководство лиепайского автобусного парка (Liepājas autobusu parks) отрицает ранее высказанное утверждение, что пропавший без вести 5-летний Иван Берладин был единственным пассажиром в автобусе 904-го маршрута, добравшимся до конечной остановки в Дубени.

"Имеющиеся в распоряжении Liepājas autobusu parks данные свидетельствуют, что прозвучавшая информация о том, что Ваня ехал до конечной остановки один, не соответствуют действительности", - сказал глава правления автобусного парка Леонид Кронгорнс, добавив, что пока идет следствие, он не может давать более подробные комментарии.

"С момента исчезновения мальчика Лиепайский автобусный парк тесно сотрудничал с правоохранительными органами, мы передали в распоряжение следствия записи всех трех камер, установленных в автобусе, а также предоставили всю другую информацию", — пояснил Кронгорнс.

По его словам, полиция опросила всех сотрудников автобусного парке, чьи ответы "могли бы хоть как-то помочь в расследовании дела пропажи ребенка".

Он также заявил, что ни один водитель автобусного парка, включая непосредственно водителя 904-го маршрута, в котором ехал Ваня, не был уволен.

Как сообщалось, 11 июля примерно в 19.00 тело пропавшего за 10 дней до этого в Лиепае пятилетнего Вани Берладина было найдено в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.

Полиция расследует уголовное дело, в рамках которого оценит также возможную ответственность матери, соседей и водителя автобуса, который привез Ваню в Дубени.

В течение месяца будут известны результаты судебно-медицинской экспертизы для выяснения причины смерти Ивана. Экспертиза установит также время смерти мальчика.

Фото Госполиции,liepajniekiem.lv