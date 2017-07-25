Готовимся: в среду ожидается жара и гроза (1)

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Общество | 25 июля 2017 года, 18:17

К Латвии с юга приближается циклон, под влиянием которого в среду ожидается в основном облачная погода с усилением ветра и дождями и грозами, но будет по летнему тепло, прогнозируют синоптики.

В ночь на среду дожди возможны на юге и юго-востоке, а днем и утром зона дождей пересечет всю страну.

Наибольший риск грозы - после обеда и вечером в юго-восточных районах.

Температура воздуха ночью составит +11..+17 градусов, днем до +19..+28.

В Риге днем будет немногим теплее +20 градусов.

Комментарии 1
Aleksandrs Ivanuks25 минут назад
А если не будет грозы к кому претензия
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