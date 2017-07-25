Готовимся: в среду ожидается жара и гроза (1)
Общество | 25 июля 2017 года, 18:17
К Латвии с юга приближается циклон, под влиянием которого в среду ожидается в основном облачная погода с усилением ветра и дождями и грозами, но будет по летнему тепло, прогнозируют синоптики.
В ночь на среду дожди возможны на юге и юго-востоке, а днем и утром зона дождей пересечет всю страну.
Наибольший риск грозы - после обеда и вечером в юго-восточных районах.
Температура воздуха ночью составит +11..+17 градусов, днем до +19..+28.
В Риге днем будет немногим теплее +20 градусов.
А если не будет грозы к кому претензия
1
Ответить