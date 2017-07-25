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Пользователи социальной сети Twitter высказывают свое мнение о планах министров, поддержавших более быстрое повышение акциза на алкоголь и сигареты.

Пенсионерка Гуна Скангале поясняет намерения министров: "Алкоголь по новой #министрфинансовСЗК".

О повышении цен на алкогольные напитки и сигареты непереживает пользователь Twitter Вито Вилкс. "При повышении акцизных налогов на алкоголь, семейный бюджет ведь можно перераспределить в пользу продуктов для детей??? Для паники нет оснований…"

Pieaugošo akcīzes nodokli alkoholam, ğimenes budžets taču mierīgi varēs noamortizēt uz bērnu pārtikas rēķina Kreņķiem nav pamata... — Vito Vilks (@VitoVilks) 24 июля 2017 г.

Журналист Санита Йемберга прокомментировала прозвучавшее мнение о том, что повышение акцизного налога может нести угрозу для отрасли. "Катастрофа алкогольной отрасли звучит, как реальная драма".

На известные опасения указал журналист Роман Мельник. "Это может оказаться также драмой легального бизнеса, что читается в конце текста. И тогда будет не до смеха".

Наблюдения журналиста Гунтиса Шчербинскиса свидетельствуют, что у таких опасений нет оснований.

"Как в Риге, так и в регионах одна за другой открываются все новые алкогольные магазины, а представители отрасли кричат о катастрофе".

Gan Rīgā, gan reģionos cita pēc citas atveras aizvien jaunas alkohola bodes, bet nozare vienā laidā bļaustās par katastrofu — guntis ščerbinskis (@guntissc) 24 июля 2017 г.

Пользователь Twitter под ником "Maaro" призывает воспринять намерения министров как шаг навстречу трезвенникам и некурящим. "Они это могут смело преподнести, как экономию для тех, кто не употребляет алкоголь и не курит".

Кабинет министров поддержал во вторник предложение еще больше повысить акцизный налог на алкоголь и сигареты.

Данное предложение включено в поправки к закону об акцизном налоге, которые будут поданы в Сейм для утверждения в окончательном чтении.

Как пояснили в Минфине, это необходимо, так как планируется увеличить налоговые льготы для пожертвований. Минфин предлагает в 2018 году установить ставки акциза на алкогольные напитки, пиво и сигареты в размере, который был предусмотрен на 2019 год, а в 2019 году - в размере, который был предусмотрен на 2020 год.

Ранее Латвийская ассоциация алкогольной отрасли указывала на то, что предложение Минфинансов еще больше повысить акцизный налог на алкогольные напитки для латвийской алкогольной отрасли является катастрофой.

В свою очередь, национальная ассоциация производителей табака (TIRNA) высказала мнение, что стремительное повышение акцизов увеличит рынок контрабанды.

Ассоциация в недоумении от предложений Минфина и считает эти предложения поспешными, экономически необоснованными и не дадут ожидаемого эффекта по пополнению бюджета.