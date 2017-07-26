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Нуждающиеся и малоимущие семьи с 1 июня до 31 октября могут обратиться в Социальную службу с заявлением, чтобы получить пособие на образование, сообщается на портале Riga.lv. Пособие единоразовое и составляет 35,57 евро.

Кто может претендовать

Право на получение пособия есть у семей, которые были задекларированы на административной территории города Риги не менее, чем за двенадцать месяцев до запроса на пособие, проживают по указанному в заявлении адресу и доходы которых последние три месяца не превышали 192.09 евро на каждого члена семьи.

Кроме того семьи должны отвечать другим критериям обязательных правил Рижской думы №202 от 15.01.2013 "О признании семьи или отдельно проживающего лица нуждающимся или малообеспеченным и о социальных пособиях самоуправления города Риги".

Кому полагается пособие

Пособие выделяют учащимся общеобразовательных или профессиональных учебных учреждений, не достигших возраста 20 лет, как и учащимся социальных коррекционных классов, которым предоставляют пособие без возрастного ограничения.

Размер пособия составляет 35,57 евро.

Как получить пособие

Для получения пособия, родитель ребенка или его законный представитель до 31 октября 2017 года должен обратиться в Рижскую социальную службу с документами, удостоверяющими личность, составить письменное заявление и заполнить декларацию средств существования.

Информацию о времени приема специалистов по социальной работе и ответы на вопросы о социальных услугах и социальных пособиях в рижском самоуправлении можно получить, позвонив по бесплатному телефону департамента благосостояния Рижской думы 80005055, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00. Вне рабочего времени работает автоответчик.

В рабочие дни информацию можно получить по телефону Рижской социальной службы 67105048.

Дополнительную информацию о социальной помощи и социальных услугах в Риге можно получить на домашней странице департамента благосостояния www.ld.riga.lv.