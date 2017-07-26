Омбудсмен: реформа здравоохранения может сделать медицину доступной (7)

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Общество | 26 июля 2017 года, 09:46

Если цели, поставленные концепцией реформы системы здравоохранения, будут достигнуты, можно надеяться, что система здравоохранения в Латвии начнет приходить в себя и здравоохранение будет действительно доступно каждому жителю. Такое мнение передаче LTV "Утренняя панорама" высказал омбудсмен Юрис Янсонс.

По его словам, в одобренном правительством предложении Минздрава много хороших вещей, но остались и некоторые недочеты, например, не устранен хаос в надзоре за системой здравоохранения, а финансирование здравоохранения в Латвии все еще остается самым низким в ЕС.

Янсонс напомнил также, что потребовал у Сейма до 1 сентября 2017 года устранить несоответствие переходных правил закона о лечении Конституции Латвии, пересмотрев вопросы оплаты труда медиков.

Как сообщалось, вчера правительство без особых дискуссий поддержало концептуальный доклад о реформе системы здравоохранения. Реформа предусматривает в числе прочего повышение зарплат медицинских работников, точное определение функций самоуправлений в обеспечении доступности здравоохранения, улучшение работы семейных врачей, увеличение числа медсестер и другие меры.

Как отмечается в докладе, именно первичное здравоохранение и услуги на дому - это те виды услуг, которые должны быть ближе всего к каждому жителю самоуправления. Удачный опыт в этой сфере можно перенять у скандинавских стран.

Реформа предусматривает развитие модели "идеальной" практики семейного врача с оптимальным числом зарегистрированных пациентов 1500, причем число пациентов связано с финансированием практики. Сейчас число пациентов составляет 1800.

Также медицинские должности будут разделены на шесть категорий в зависимости от сертификации и регистрации.

Будет уточнено нормативное регулирование в отношении минимального оклада медицинского работника. До 2019 года будет учреждена основная специальность профессии медицинской сестры - сестра по всеобщему уходу. В больницах не хватает сейчас около 1500 медсестер.

Реформа предусматривает также реорганизацию подведомственных Минздраву учреждений.

Комментарии 7
реалити шоу3 часа назад
а в каком ведомстве омбудсмен получает зарплату? иными словами, кто заказывает озвучивать этот бред?
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GM3 часа назад
НИКОГДА !!!,никогда медицина не станет,как была раньше. Те,кто давал клятву Гиппократа давно на пенсии или умерли. Остались только те,которые верны бюрократам. Они принимают в поликлиниках,ведут частные приемы,где-то консультируют,рвутся в депутаты,и во власть.
Отдельный вопрос--министерства,т.е. раздутый штат тупоголовых нахлебников. Они проводят всякие реформы,не глядя на результаты и не осознавая последствия.Цель одна-повышение себе окладов.
Лучше не будет,а становится все ху** и ху**.
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Борменталь2 часа назад
Наконец-то я понял, кого мне напоминает Янсонс - это же Полиграф Полиграфыч Шариков, собственной персоной - и по уровню понимания, и по уровню рассуждений. Достаточно уже засорять эфир этим нерукопожатным персонажем.
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