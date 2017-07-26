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Если цели, поставленные концепцией реформы системы здравоохранения, будут достигнуты, можно надеяться, что система здравоохранения в Латвии начнет приходить в себя и здравоохранение будет действительно доступно каждому жителю. Такое мнение передаче LTV "Утренняя панорама" высказал омбудсмен Юрис Янсонс.

По его словам, в одобренном правительством предложении Минздрава много хороших вещей, но остались и некоторые недочеты, например, не устранен хаос в надзоре за системой здравоохранения, а финансирование здравоохранения в Латвии все еще остается самым низким в ЕС.

Янсонс напомнил также, что потребовал у Сейма до 1 сентября 2017 года устранить несоответствие переходных правил закона о лечении Конституции Латвии, пересмотрев вопросы оплаты труда медиков.

Как сообщалось, вчера правительство без особых дискуссий поддержало концептуальный доклад о реформе системы здравоохранения. Реформа предусматривает в числе прочего повышение зарплат медицинских работников, точное определение функций самоуправлений в обеспечении доступности здравоохранения, улучшение работы семейных врачей, увеличение числа медсестер и другие меры.

Как отмечается в докладе, именно первичное здравоохранение и услуги на дому - это те виды услуг, которые должны быть ближе всего к каждому жителю самоуправления. Удачный опыт в этой сфере можно перенять у скандинавских стран.

Реформа предусматривает развитие модели "идеальной" практики семейного врача с оптимальным числом зарегистрированных пациентов 1500, причем число пациентов связано с финансированием практики. Сейчас число пациентов составляет 1800.

Также медицинские должности будут разделены на шесть категорий в зависимости от сертификации и регистрации.

Будет уточнено нормативное регулирование в отношении минимального оклада медицинского работника. До 2019 года будет учреждена основная специальность профессии медицинской сестры - сестра по всеобщему уходу. В больницах не хватает сейчас около 1500 медсестер.

Реформа предусматривает также реорганизацию подведомственных Минздраву учреждений.