Общество |

Песенный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне, сообщается на сайте конкурса.

«Сегодня был объявлен принимающий город для конкурса песни Евровидение 2018 года в Португалии. Конкурс состоится 8, 10 и 12 мая 2018 года в столице Португалии Лиссабоне», — говорится в сообщении.

Также на сайте опубликован видеоролик, который посвящен конкурсу.

Победу на песенном конкурсе «Евровидение-2017» одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois».