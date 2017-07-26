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Сегодня, 26 июля, в центре Риги пройдут съемки игрового фильма, по сюжету которого на крыше здания Латвийской национальной библиотеки на ул. Барона, 14 будут размещены снайперы, а ближе к вечеру будут слышны звуки выстрелов, предупреждает продюсерская группа Red Dot Media.

Съемки фильма "Нападение" пройдут в центре столицы с 16:00 до 22:00.

В картине речь идет о вооруженном нападении бойцов ОМОН на здание Министерства внутренних дел в январе 1991 года.

Создатели фильма заранее приносят свои извинения рижанам и гостям города за доставленные неудобства и призывают не беспокоиться, если кто-то заметит снайперов и услышит звуки выстрелов.