Сегодня в Риге будут стрелять снайперы (13)
Общество | 26 июля 2017 года, 10:09
Сегодня, 26 июля, в центре Риги пройдут съемки игрового фильма, по сюжету которого на крыше здания Латвийской национальной библиотеки на ул. Барона, 14 будут размещены снайперы, а ближе к вечеру будут слышны звуки выстрелов, предупреждает продюсерская группа Red Dot Media.
Съемки фильма "Нападение" пройдут в центре столицы с 16:00 до 22:00.
В картине речь идет о вооруженном нападении бойцов ОМОН на здание Министерства внутренних дел в январе 1991 года.
Создатели фильма заранее приносят свои извинения рижанам и гостям города за доставленные неудобства и призывают не беспокоиться, если кто-то заметит снайперов и услышит звуки выстрелов.
Фейки обычно преподносят тогда.когда прошло достаточно времени.чтобы окончательно загадить мозги слабомыслящему новоиспеченному электорату.Надеюсь.что снайпы говорят на немецком или английском языках))
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Ну, про англоССаксонских снайперов уже весь Мир знает, атлантический террор.
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С час недобитоксы уже худ.фильме будут доказывать что О.М.О.Н. виноват?
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