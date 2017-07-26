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Территория, где 18 июля этого года в Юрмале на нелегальной свалке отходов случился пожар, полностью очищена от оставшегося мусора, сообщают представители фирмы Clean R.

Для дальнейшей переработки на полигон в Гетлини фирма вывезла порядка 14 000 тонн отходов. Это обошлось налогоплательщикам в 700 000 евро. Как уже писал Mixnews, 18 июня этого года в юрмальском районе Слока начался пожар – загорелась нелегальная свалка отходов рядом с Вентспилсским шоссе. Площадь возгорания составила 1,2 га.

Шлейф дыма растянулся на многие километры.

Было установлено, что отходы свезла фирма Prima M. Всего на момент пожара там находилось порядка 23 000 тонн (23 миллиона килограммов) мусора. Разрешения на переработку отходов у фирмы не было.

О нелегальной свалке Государственной службе среды (ГСС)было сообщено еще в августе прошлого года, однако за этот срок ни чиновники ГСС, ни Юрмальское самоуправление не добились вывоза мусора.

После ликвидации возгорания за государственный счет была организована утилизация не сгоревших 14 000 тонн отходов за 700 000 евро. Чиновники ГСС заявили о намернении взыскать затраченные деньги с предприятия Prima M (уставной капитал - 1 евро) и со Швеции, откуда был вывезен мусор.