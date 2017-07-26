Общество |

Саласпилсский мемориал узникам нацистов ждут большие перемены, сообщает портал rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Построенный полвека назад, мемориал основательно не ремонтировался с тех пор ни разу. К юбилею решено частично привести комплекс в порядок. Реставрация, которая обойдется в 300 000 евро из бюджетов государства и краевого самоуправления и должна завершиться до конца года, как сообщает LTV, затронет только железобетонное здание длиной 115 метров.

В перспективе реконструируют и всю территорию Саласпилсского мемориала. После этого там появятся и камеры наблюдения, а пока за порядком следит охрана с собаками. Во время реставрационных работ посетителям придется потерпеть некоторые ограничения.

31 октября исполняется 50 лет с открытия этого мемориала на месте когда-то действовавшего нацистского концлагеря. Время не пощадило объекты комплекса, признают директор музея Юрис Врублевскис и куратор реставрационных работ Зигмар Гайлис. По словам Гайлиса, черный куб и те конструкции, на которых видны повреждения, трещину и заросли зелени уберут.

О плохом состоянии памятника говорится уже давно. Материальную помощь в реставрации в середине 2000-х была готова оказать Россия (которая как раз готовилась широко отметить 60-летие победы над гитлеровскими войсками во Второй мировой войне). Согласно архивным материалам агентства LETA, в 2005-м на этой почве даже разразился скандал.

Предложение Посольства РФ о выделении 250 000 долларов США на нужды реконструкции вначале долго не согласовывали латвийские чиновники из Государственной инспекции по охране памятников культуры, затем посольство опубликовало резкое коммюнике, осыпав латвийскую сторону упреками в том, что она содержит памятник небрежно, выделяя на него всего 25 000 латов в год (причем 19 000 - зарплаты сотрудникам, обслуживающим комплекс, а на само содержание объекта остается только шесть тысяч), и в итоге в апреле 2005-го посольство отозвало свое предложение.

Тогда же Хелена Демакова, в то время министр культуры, подала в правительство предложение изыскать средства на реконструкцию "пребывавшего в плачевном состоянии" (по версии Посольства РФ) мемориала, и Кабмин спешно изыскал 10 000 латов в бюджете на непредвиденные расходы. Вопрос решился в считанные дни.

Полемика с Россией в середине 2000-х возникла и вокруг свежих исследований латвийских историков, объявивших, что Саласпилс (немецкое название – Куртенхоф) по своему "профилю" не являлся концентрационным лагерем, но был "воспитательно-трудовым". Основными его обитателями стали не евреи, а советские военнопленные, партизаны и подпольщики, а впоследствии и мирные жители Белоруссии и приграничных российских областей, угнанные нацистами в ходе карательных операций.

Тем не менее, с конца 1941 по 26 октября 1942 года из Берлина, Вены, Терезиенштадта в Ригу было отправлено 26 эшелонов с евреями, сообщается на сайте музея Холокоста – Яд-Вашем.

В 2016-м к Международному дню памяти жертв Холокоста (отмечается во всем мире 27 января) в Латвии был приурочен выход исторической монографии о Саласпилсском концлагере - исследования латышских историков Карлиса Кангериса, Улдиса Нейбурга и Рудите Виксны "За этими воротами стонет земля. Саласпилсский лагерь в 1941-44-м". Книга рассказывает о создании лагеря, о том, как он управлялся, о его обитателях, их распорядке дня, работе, репрессиях и ликвидации лагеря. Презентация книги вызвала бурную полемику.

Один из создателей книги Карлис Кангерис утверждает, что идеологизированная советская история "создала много мифов" о Саласпилсе и "связывала с Саласпилсом зверства национал-социалистов, какие только можно вообразить" – убийства, откачивание крови у детей, использование газовых камер и т.д. Целью авторов, по его словам, было "попытаться выяснить правду – погибли ли там на самом деле 100 000 человек".

Латвийские историки оценили реальное число жертв как примерно втрое меньшее. Отчасти расхождения в оценке численности погибших объясняются тем, что рядом с Куртенхофом находился и филиал рижского лагеря для советских военнопленных Шталаг-350 - там людей содержали в плохих условиях под открытым небом, и смертность была действительно велика.

В последние годы Саласпилсский мемориал поддерживался в относительном порядке по мере возможности. Но, разумеется, реставрация ему необходима.

Один из главных теперешних замыслов – реконструкция барака для заключенных. Ранее это было техническое помещение. Современный человек, попав сегодня на территорию мемориала, не получает четкого представления о том, как там все выглядело в прошлом и что там творилось, поясняет Гайлис. Поэтому команда специалистов позаботится об обновлении экспозиции и ее органичном включении в существующий мемориальный ансамбль. Будут, в частности, установлены стеклянные пластины с воспоминаниями выживших узников.

Работы будут доверены подрядчику Būvuzņēmums Restaurators (эта компания занималась, например, ремонтом Оперы и петушка на Домском соборе). Договорная стоимость реставрации оценивается в 300 000 евро.