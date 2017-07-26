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Демографическая яма в этом году особенно сильно повлияла на результаты приема абитуриентов в вузы, поэтому некоторые высшие учебные заведения объявили дополнительный прием заявлений, пишет Latvijas avize.

Вузы конкурируют за абитуриентов, желающих и способных учиться по программам естественных и инженерных наук, а абитуриенты - за возможность изучать социальные науки. На программы социальных наук в этом году был самый большой конкурс. А вот бюджетные места по программам точных наук в большинстве вузов до сих пор не заполнены и они объявили дополнительный прием заявлений. Исключение составляют программирование, гда почти все бюджетные места в большинстве вузов заполнены.