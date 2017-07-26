Синоптики предупреждают о сильных дождях
Общество | 26 июля 2017 года, 15:38
Вечером в среду и в ночь на четверг начиная с юго-востока во многих районах Латвии ожидаются грозы и туман, прогнозируют синоптики. Количество осадков местами может превысить 20 литров на квадратный метр.
В четверг в течение облачность уменьшится и сохранится лишь на севере страны.
Температура ночью и утром составит +14..+18 градусов, во второй половине дня от +18..+21 на севере страны до +22..+25 на остальной территории.
В Риге дождь ожидается ночью и утром.