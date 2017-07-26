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Вечером в среду и в ночь на четверг начиная с юго-востока во многих районах Латвии ожидаются грозы и туман, прогнозируют синоптики. Количество осадков местами может превысить 20 литров на квадратный метр.

В четверг в течение облачность уменьшится и сохранится лишь на севере страны.

Температура ночью и утром составит +14..+18 градусов, во второй половине дня от +18..+21 на севере страны до +22..+25 на остальной территории.

В Риге дождь ожидается ночью и утром.