Общество |

Фото/Сергей Бояркин

Под флагом Латвии в кругосветной гонке участвует яхта "Арабелла", которая до этого заняла первое место в трансатлантической гонке ARC, об этом радио Baltkom сообщил латвийский предприниматель Сергей Бояркин.

"Есть такой человек Андрей Щербань. Год назад он с друзьями отправился в кругосветное плавание на латвийской яхте. То есть, яхта плывет под Латвийским флагом - яхта "Арабелла", зарегистрированная в Латвии. Старт кругосветки происходил у Карибских островов, до этого они приняли участие в трансатлантической гонке ARC и они заняли первое место в этой гонке. Эта гонка существует уже 30 лет. Это самая крупная трансатлантическая гонка, 300 яхт участвовали", - рассказал он.

Предприниматель также объяснил, какой у кругосветного плавания маршрут и, что он состоит из 15 этапов. Сейчас закончился шестой этап гонки, латвийская яхта победила уже в трёх этапах.

"В декабре они стартовали в кругосветку. Кругосветка стартует с Кариб и за два года они должны обогнуть земной шар. Сейчас заканчивается шестой этап. Этап от Вануату до Австралии. Из шести этапов, которые они уже прошли, три этапа они выиграли. Это единственная латвийская яхта, которая идет эту кругосветку, все остальные яхты там в основном Англия, Германия, Соединенные Штаты. Там много разных стран представлено", - выразился он.

Сергей Бояркин следил за гонкой в прямом эфире и сообщил, что "Арабелла" финишировала и в шестом этапе, обогнав Норвегию и Германию.

"Они финишировали первыми, вторыми пришли норвежцы, а на третьем месте немцы. Ребята первыми достигли Австралии и по сумме шести этапов они вообще лидеры с большим отрывом от всех остальных", - заявил предприниматель.

Напомним, что 15 июля в Риге финишировала легендарная регата пролива Муху-Вяйн, в которой приняли участие 144 яхты.