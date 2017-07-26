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Чтобы добиться более быстрого сокращения штатов в госуправлении, в этом процессе должны участвовать и самоуправления, заявил журналистам начальник Госканцелярии Янис Цитсковскис.

В плане реформ, разработанном Госканцелярией, штаты в госуправлении предусмотрено за три года сократить на 6% - с 58 тыс. до 54,5 тыс. человек. Правда, план реформ не относится к самоуправлениям и организациям с государственным и муниципальным капиталом.

План предусматривает, что в госуправлении будет работать 5% работающих в Латвии вместо нынешних 7%. Таков уровень занятости в госуправлении, например, в Польше, а чтобы достичь уровня Эстонии, за три года нужно сократить не 3500, а 7000 человек.

"Поэтому я призываю присоединиться к плану реформ и самоуправления, которые в последнее время активно наращивали число работников", - сказал Цитсковскис.