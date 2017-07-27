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Tallink пытается определить, насколько финны заинтересованы в путешествии в Ригу по морю, и в конце недели проведет пробный круиз Хельсинки-Рига.

"Tallink и раньше ходил из Финляндии в Ригу, из Турку суда ходят уже двадцать лет. Кроме того, мы обслуживали рейсы по заказам, в том числе из Хельсинки. В данном случае наши клиенты выразили желание и мы прошлой осенью решили, что займемся этим", - рассказал директор по продажам и маркетингу Tallink Grupp Маргус Хунт.

"Первый рейс пройдет в конце недели, продажи билетов говорят о заинтересованности в данной линии — точно так же, как Висбю пользуется в летний период высоким спросом, многие также хотят воспользоваться возможностью посетить Ригу", - отметил Хунт.

"В то же время мы отдаем себе отчет в том, что, на наш взгляд, нет рынка для постоянной линии. Также нужно учесть, что этот рейс не позволяет выехать в Риге с судна на автомобиле, пассажир по сути может только припарковаться на судне", - добавил он.