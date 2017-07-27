Керис: семейные врачи девальвировали понятие забастовки (7)

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Общество | 27 июля 2017 года, 08:33

Семейные врачи, которые утверждают, что бастуют, но при этом продолжают работать, девальвируют понятие забастовки. Об этом заявил в эфире передачи LTV "Утренняя панорама" руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис.

Керис характеризует нынешнюю форму забастовки семейных врачей как «странную»- люди ходят на работу, получают деньги, но утверждают, что идет забастовка. По его мнению, не стоит так играть словами, поскольку забастовка – очень серьезная форма протеста, поэтому ЛПРЗСУ до сих пор не принял решения о проведении забастовки, хотя и устраивал другие акции протеста.

Руководитель крупнейшего профсоюза медработников считает, что не только семейные врачи нуждаются в большем финансировании, но и вся отрасль медицины. При этом он допустил, что ситуация с доходом семейных врачей «не самая острая».

Как уже писал Mixnews, 3 июля Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) объявила забастовку. Результаты переговоров с правительством не удовлетворили профсоюз, однако с 19 июля врачи возобновили прием пациентов – в ограниченном объеме.

Комментарии 7
GM59 минут назад
"Надо делать,чтобы ничего не делать". Пусть где-то там забастовка идет своим чередом,а врачи-рвачи будут вести приемы,затем перебегут в частную практику,где-то проконсультируют.....
Результат будет или нет,посмотрим со стороны,но повышение зарплат все-равно будут требовать.
Патологическая жадность.
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Gustaf1 час назад
"Уважаемый , Херис" такие как вы девальвировали понятие латвийского государства
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Мотя1 час назад
Желаю что бы этим трусливым ослам зарплату урезали вдвое. Раз не смогли за себя постоять - ХУЙ вам а не деньги!
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