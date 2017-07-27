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Семейные врачи, которые утверждают, что бастуют, но при этом продолжают работать, девальвируют понятие забастовки. Об этом заявил в эфире передачи LTV "Утренняя панорама" руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис.

Керис характеризует нынешнюю форму забастовки семейных врачей как «странную»- люди ходят на работу, получают деньги, но утверждают, что идет забастовка. По его мнению, не стоит так играть словами, поскольку забастовка – очень серьезная форма протеста, поэтому ЛПРЗСУ до сих пор не принял решения о проведении забастовки, хотя и устраивал другие акции протеста.

Руководитель крупнейшего профсоюза медработников считает, что не только семейные врачи нуждаются в большем финансировании, но и вся отрасль медицины. При этом он допустил, что ситуация с доходом семейных врачей «не самая острая».

Как уже писал Mixnews, 3 июля Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) объявила забастовку. Результаты переговоров с правительством не удовлетворили профсоюз, однако с 19 июля врачи возобновили прием пациентов – в ограниченном объеме.