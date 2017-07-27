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Семейные врачи, которые утверждают, что бастуют, но при этом продолжают работать, обесценивают понятие забастовки. Об этом заявил в эфире радио Baltkom руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис.

"Человек приходит на работу, выполняет свои рабочие обязанности, получает за это зарабьотную плату и при этом говорит, что бастует. Что-то тут не клеится. Через какое-то время политики вспомнят: семейные врачи бастовали пару месяцев, но ничего страшного же не было. Если вы нам угрожаете забастовкой - это ерунда", - пояснил Керис.

Другие негативные последствия "псевдо-забастовки" глава профсоюза видит в том, что её неудача может демотивировать работников других отраслей отстаивать свои права.

"Люди будут помнить, что семейные врачи бастовали месяцами, но ничего не добились. И придут к выводу, что бастовать нет смысла", - опасается Валдис Керис.

Руководитель крупнейшего профсоюза медработников считает, что не только семейные врачи нуждаются в большем финансировании, но и вся отрасль медицины. При этом он допустил, что ситуация с доходом семейных врачей «не самая острая».

Как уже писал Mixnews, 3 июля Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) объявила забастовку. Результаты переговоров с правительством не удовлетворили профсоюз, однако с 19 июля врачи возобновили прием пациентов – в ограниченном объеме.