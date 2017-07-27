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Приход в Латвию "дешевой" немецкой торговой сети Lidl не окажет заметного влияния на латвийскую торговлю, если магазин будет один. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал экономист Янис Почс.

Он выразил свои сомнения в том, что новый супермаркет окажет заметное влияние на уже существующие Rimi и Maxima.

"Имея ввиду, что будет только единственный магазин и только в Риге, я очень сомневаюсь, что он окажет большое влияние на остальные магазинные сети - Rimi, Maxima, Aibe и другие, которые тут уже давно существуют. Если он не будет распространять деятельность по всей Латвии, его влияние будет малоощутимым. Rimi чуть-чуть дороже Maxima, в некоторых случаях. Остальные, например, Aibe и Top! - там еще выше цены. Но они существуют. Они совместно конкурируют в разных местностях, выполняют свою функцию, обеспечивают жителей всем необходимым. И я думаю для Латвии это не будет иметь никакого значения", - отметил экономист.

Однако Почс предположил, что немецкая фирма Lidl может положительно повлиять на сельское и народное хозяйства в Латвии, закупая продукты местного производства для супермаркета.

Мэр Риги Нил Ушаков сообщил на своей странице в Facebook о скором открытии первого магазина немецкой торговой сети Lidl, который откроется в Пурвциемсе по адресу ул. Дзелзавас, 75Б.

Как правило, магазины представляют собой супермаркеты площадью в 700-1000м². Сеть Lidl работает в сегменте дешевого продовольствия.

Напомним, что ранее Mixnews писал о том, что в августе следующего года шведская компания IKEA откроет первый в Латвии магазин.