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С сегодняшнего дня в крупнейших магазинах Maxima Latvija в Риге можно будет купить латвийскую черную, красную смородину и крыжовник, сообщили в торговой сети.

Как отмечает коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын, в этом году в Латвии урожай овощей и ягод немного задержался из-за погоды, но покупатели охотно выбирают латвийский товар.

Черная смородина и крыжовник в Maxima Latvija стоят 1,99 евро за 125-граммовую упаковку, а красная и белая смородина - 1,79 евро за 125-граммовую упаковку.

Ягоды поставляет магазинам предприятие Meža Veltes.