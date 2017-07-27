В магазинах Maxima будут продавать латвийские ягоды
Общество | 27 июля 2017 года, 12:38
С сегодняшнего дня в крупнейших магазинах Maxima Latvija в Риге можно будет купить латвийскую черную, красную смородину и крыжовник, сообщили в торговой сети.
Как отмечает коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын, в этом году в Латвии урожай овощей и ягод немного задержался из-за погоды, но покупатели охотно выбирают латвийский товар.
Черная смородина и крыжовник в Maxima Latvija стоят 1,99 евро за 125-граммовую упаковку, а красная и белая смородина - 1,79 евро за 125-граммовую упаковку.
Ягоды поставляет магазинам предприятие Meža Veltes.