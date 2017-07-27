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Предприятие Clean R, предоставляющее услуги, связанные с окружающей средой, вывезло с пострадавшей от пожара нелегальной свалки отходов в окрестностях Слоки 12 500 тонн отходов, а также провело работы по уборке территории, сообщили его представители.

В последующие два месяца будет производиться сортировка вывезенных отходов и их дальнейшая переработка.

В период с 5 по 26 июля было вывезено 12 500 тысяч тонн отходов. Общие расходы на вывоз и утилизацию горевших во время пожара отходов составили 550 000 евро.

"Учитывая риск загрязнения среды, нашей целью было в максимально короткие сроки вывезти все отходы с нелегальной свалки и перевезти их в максимально надежное место, чтобы обеспечить дальнейшую сортировку. Благодаря тщательному планированию работ, нам это удалось на неделю раньше запланированного", - подчеркнул член правления Clean R Гунтар Левицс.

Для того чтобы справиться с таким большим объемом грузов, грузовики предприятия выполнили свыше 400 рейсов.

Приблизительно 7500 тонн отходов было вывезено в подходящее для этого временное место хранения - на полигон SIA Getliņi Eko, где они будут храниться до дальнейшей сортировки здесь же, на сортировочном заводе.

Приблизительно 1000 тонн отходов в июле уже были пересортированы на заводе в Гетлини и в центрах сортировки мусора SIA Clean R в Риге, при этом из отходов было произведено топливо, а также отделена пригодная для переработки упаковка (бутылки PET и упаковка HDPE).

Около 3500 тонн отходов оказались непригодными для переработки и были захоронены на специализированном полигоне.