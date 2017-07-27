Пропавший 12-летний мальчик найден на Рижском автовокзале (3)

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Общество | 27 июля 2017 года, 14:38

Сегодня после полудня на Рижском автовокзале найден 12-летний Янис Пукс, который пять дней назад ушел из дому и не вернулся в Церауксте Бабитского района, сообщила инспектор Земгальского регионального управления полиции Диана Бриеде.

Мальчика удалось найти благодаря работникам центра видеонаблюдения полиции самоуправления Риги.

Как писал Mixnews, вчера полиция объявила мальчика в розыск.

Комментарии 3
Leonardo Gromov2 часа назад
найден это одно. теперь допрос кто откуда сбежал и почему.потом будет проще искать
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Тамара Будкевич22 минуты назад
Хорошо,что хорошо все закончилось...
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По виду1 час назад
похож на того,который в скором времени "сядет".Уже хочет "острых" ощущений.
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