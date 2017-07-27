Пропавший 12-летний мальчик найден на Рижском автовокзале (3)
Общество | 27 июля 2017 года, 14:38
Сегодня после полудня на Рижском автовокзале найден 12-летний Янис Пукс, который пять дней назад ушел из дому и не вернулся в Церауксте Бабитского района, сообщила инспектор Земгальского регионального управления полиции Диана Бриеде.
Мальчика удалось найти благодаря работникам центра видеонаблюдения полиции самоуправления Риги.
Как писал Mixnews, вчера полиция объявила мальчика в розыск.
найден это одно. теперь допрос кто откуда сбежал и почему.потом будет проще искать
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Хорошо,что хорошо все закончилось...
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похож на того,который в скором времени "сядет".Уже хочет "острых" ощущений.
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