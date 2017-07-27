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Сегодня после полудня на Рижском автовокзале найден 12-летний Янис Пукс, который пять дней назад ушел из дому и не вернулся в Церауксте Бабитского района, сообщила инспектор Земгальского регионального управления полиции Диана Бриеде.

Мальчика удалось найти благодаря работникам центра видеонаблюдения полиции самоуправления Риги.

Как писал Mixnews, вчера полиция объявила мальчика в розыск.