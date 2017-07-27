Общество |

С сегодняшнего дня кассы самообслуживания доступны уже во втором магазине формата Maxima X в Риге, на улице Пилсоню, 1, к-1.

В оборудование этих касс самообслуживания предприятие инвестировало 55 000 евро.

В магазине жителям доступны четыре кассы самообслуживания, в двух из которых за покупки можно рассчитываться как наличными деньгами, так и платежными картами, а в двух кассах – только с помощью платежных карт, в том числе и бесконтактных платежных карт.

Раньше в этом магазине было расположено шесть касс, в которых клиентов обслуживали кассиры. А с сегодняшнего дня для удобства клиентов доступно семь касс – четыре кассы самообслуживания и три обычные кассы, в которых жителей обслуживают кассиры.

“Расширение сети касс самообслуживания является одним из шагов по уменьшению нагрузки на работников, а также сокращению очередей к кассам. В среднем за день один кассир обслуживает примерно 400-600 клиентов. Между тем в течение одного дня во всех магазинах Maxima Latvija совершают покупки примерно 300 000 жителей”, – говорит операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

В этом году Maxima Latvija планирует еще больше расширить сеть касс самообслуживания, внедрив их и в других магазинах меньшего формата или магазинах Maxima X, между тем во всех трех магазинах Maxima XXX предполагается расширить зону касс самообслуживания. Сейчас кассы самообслуживания используют примерно 27% жителей в тех магазинах Maxima Latvija, где они доступны.

Во всех кассах самообслуживания можно осуществлять накопления на карте Paldies, а также рассчитываться накопленными на карте Paldies деньгами. Кроме того, во всех кассах самообслуживания можно рассчитываться с помощью подарочных карт Maxima Latvija, а также использовать „Карту предприятий”.

В этом году предприятие Maxima Latvija уже инвестировало в расширение касс самообслуживания более 160 000 евро, а в прошлом году – более полумиллиона евро.

Уже сообщалось, что следуя тенденциям рынка и заботясь о комфорте для потребителей, Maxima Latvija начала внедрение касс самообслуживания. Самые первые кассы Maxima Latvija внедрила в 2009 году. Однако уже в 2015 году началось более интенсивное расширение сети касс самообслуживания, которое продолжалось в 2016 году.

С установкой четырех новых касс самообслуживания в магазине в Риге, на улице Пилсоню, 1, к-1, сейчас в сети Maxima Latvija работает 91 касса самообслуживания в 17 магазинах.

Они доступны в Риге, в магазине на улице А.Деглава, 67, где работает семь касс самообслуживания, в магазине на К.Улманя гатве, 88а – семь, в магазине на улице Бикерниеку, 143 – шесть, в магазине на улице Слокас, 115 – семь, в магазине на улице Сахарова, 20а – шесть, в магазине на Виенибас гатве, 113 – пять, в магазине на улице Мукусалас, 73 – пять, в магазине на улице Ницгалес, 46а – пять, в магазине на ул. А. Домбровска, 74 – четыре кассы самообслуживания.

А также в магазинах за пределами столицы – в Резекне, на аллее Атбривошанас, 141а, доступно пять касс самообслуживания, в магазине в Юрмале, на Талсу шоссе, 25 – пять, в магазине в Огре, на улице Ригас, 23 – пять, в магазине в Елгаве, на улице Ригас, 11а – пять, а еще в магазине в Елгаве, на ул.Дриксас,4 – пять, в магазине в Лиепае, на улице Клайпедас, 62 – пять, и в магазине в Марупе, на улице Педедзес, 1 доступно пять касс самообслуживания.