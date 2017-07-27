Эстраду в Межапарке можно будет использовать под "корпоративные вечеринки" (1)

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Общество | 27 июля 2017 года, 19:49

В настоящее время на Большой эстраде Межапарка строительные работы ведутся в зрительской зоне, но одновременно разрабатывается технический проект второй очереди, предусматривающий перестройку сцены и вспомогательных помещений. Актуален вопрос о том, как использовать объект в течение всего года.

Авторы проекта, как пишет Neatkariga, видят в нем место проведения выставок, корпоративных мероприятий, помещения для постоянной экcпозиции о Праздниках песни.

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Важно сделать эстраду "маршрутом культурной жизни и развлечений", заявил один из авторов проекта Аустрис Майлитис. В противном случае отдача от музея Праздников песни будет недостаточна.

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Также объект, далекий от центра города, должен быть оснащен как можно лучше, чтобы устроители мероприятий были заинтересованы в его использовании.

Фото: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija

Комментарии 1
НАДЕЖДА31 минуту назад
Ну да, ну да.. Если вдруг вы увидите, что на скамейке Эстрады Межапарка лежит бухой в хлам человек, то не спешите его осуждать! Возможно он индивидуальный предприниматель и у него корпоратив! :)
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