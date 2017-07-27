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В настоящее время на Большой эстраде Межапарка строительные работы ведутся в зрительской зоне, но одновременно разрабатывается технический проект второй очереди, предусматривающий перестройку сцены и вспомогательных помещений. Актуален вопрос о том, как использовать объект в течение всего года.

Авторы проекта, как пишет Neatkariga, видят в нем место проведения выставок, корпоративных мероприятий, помещения для постоянной экcпозиции о Праздниках песни.

Важно сделать эстраду "маршрутом культурной жизни и развлечений", заявил один из авторов проекта Аустрис Майлитис. В противном случае отдача от музея Праздников песни будет недостаточна.

Также объект, далекий от центра города, должен быть оснащен как можно лучше, чтобы устроители мероприятий были заинтересованы в его использовании.

Фото: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija