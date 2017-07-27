Общество |

В октябре этого года индексация пенсий может быть в два раза больше, чем в прошлом году, заявил в интервью телеканалу LNT министр благосостояния Янис Рейрс.

В этом году приняты две новые нормы. Во-первых, с 1 октября решено индексировать пенсии с учетом рабочего стажа, что коснется 90% пенсионеров, и при стаже свыше 30 лет индексация будет больше.

Во-вторых, разработано решение по повышению малых пенсий для людей с большим стажем.

Рейрс добавил, что налоговая реформа фактически не касается людей пенсионного возраста и не улучшает их финансового положения.

Рейрс напомнил также, что решено направить на первый и второй уровни пенсионной системы средства от социальных взносов получателей гонораров и субъектов хозяйственной деятельности.