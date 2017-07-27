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Самовольно покинувшая реабилитационный центр "Solis Piebalgā" Синтия Нейланде, 2003 год рождения обнаружена в Вентспилсе, пишет LA.

Полиция благодарит жителей за отзывчивость и информирует, что с Синтией сейчас все в порядке, она передана родителям.

Напомним, цессиская полиция просила помощи жителей в поиске пропавшего в Яунпиебалгской волости ребенка. Отмечалось, что Синтия склонна к бродяжничеству и уже ранее попадала в поле зрения полиции.