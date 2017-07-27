14-летняя девочка найдена, полиция благодарит людей за помощь
Общество | 27 июля 2017 года, 17:13
Самовольно покинувшая реабилитационный центр "Solis Piebalgā" Синтия Нейланде, 2003 год рождения обнаружена в Вентспилсе, пишет LA.
Полиция благодарит жителей за отзывчивость и информирует, что с Синтией сейчас все в порядке, она передана родителям.
Напомним, цессиская полиция просила помощи жителей в поиске пропавшего в Яунпиебалгской волости ребенка. Отмечалось, что Синтия склонна к бродяжничеству и уже ранее попадала в поле зрения полиции.