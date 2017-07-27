Общество |

С будущего года за хозяйственную деятельность и авторские вознаграждения нужно будет платить обязательные взносы государственного социального страхования в размере 5%.

Первоначально предполагалось, что эти деньги пойдут на третий уровень пенсионной системы, но затем депутаты договорились, что они будут направлены на первый уровень пенсионной системы.

Как сообщалось, 25 июля Кабинет министров одобрил предложение к поправкам к закону о государственном социальном страховании, согласно которым с 2018 года для обеспечения пенсии устанавливаются взносы социального страхования в размере 5% с хозяйственной деятельности и авторских вознаграждений.

Правительство не решило, на какой пенсионный уровень направить социальные взносы, передав этот вопрос на обсуждение в комиссия Сейма по социальным делам и труду.

Сейчас лицо, занимающееся хозяйственной деятельностью и получающее доходы меньше минимальной зарплаты, эти взносы не вносит.

Минблаг указывает, что на практике почти всегда получающие авторские вознаграждения тоже не вносят с них взносы соцстрахования.

Поправки к закону будут распространяться примерно на 90 тыс. лиц, занимающихся хозяйственной деятельностью, 11,45 тыс. самозанятых лиц и 3651 лицо, выплачивающее авторское вознаграждение.