Минкультуры хочет экспортировать латвийскую поп-музыку на Запад (6)
Министерство культуры объявило конкурс проектов для экспорта поп-музыки, свидетельствует информация издания Latvijas Vēstnesis.
Руководитель проекта должен будет собирать, накапливать и распространять на единой интернет-платформе на латышском и английском языке информацию о современных авторах, исполнителях, продюсерах, конкурсах и концертах поп-музыки на всей территории Латвии, рассказывает газета Latvijas Avīze.
При этом он должен будет делать акцент на потенциальных объектах на экспорт.
Кроме того, необходимо обеспечивать представителей музыкальной индустрии актуальной и своевременной информацией о конференциях, семинарах, конкурсах, обучениях и других актуальных вопросах в сфере поп-музыке в Латвии и за рубежом.
Получатели финансирования должны обеспечить иностранных партнеров информацией о латвийской поп-музыке.
Финансирование проекта рассчитано на три года: 25 тысяч евро в первый год, и не менее 20 тысяч евро в следующие два года.
Заявки принимаются до 30 августа.
Карикатура Гатис Шлюка, Latvijas Avīze