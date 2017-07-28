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На конкурсе проектов по способствованию экспорту поп-музыки: "У меня лесовоз есть. Поеду в начале недели, могу парочку поп-музыкантов подхватить в сторону Запада!"

Министерство культуры объявило конкурс проектов для экспорта поп-музыки, свидетельствует информация издания Latvijas Vēstnesis.

Руководитель проекта должен будет собирать, накапливать и распространять на единой интернет-платформе на латышском и английском языке информацию о современных авторах, исполнителях, продюсерах, конкурсах и концертах поп-музыки на всей территории Латвии, рассказывает газета Latvijas Avīze.

При этом он должен будет делать акцент на потенциальных объектах на экспорт.

Кроме того, необходимо обеспечивать представителей музыкальной индустрии актуальной и своевременной информацией о конференциях, семинарах, конкурсах, обучениях и других актуальных вопросах в сфере поп-музыке в Латвии и за рубежом.

Получатели финансирования должны обеспечить иностранных партнеров информацией о латвийской поп-музыке.

Финансирование проекта рассчитано на три года: 25 тысяч евро в первый год, и не менее 20 тысяч евро в следующие два года.

Заявки принимаются до 30 августа.

Карикатура Гатис Шлюка, Latvijas Avīze