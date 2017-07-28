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На магистральных улицах Риги продолжаются ремонты – на данный момент работы ведутся протяженностью в 17 километров. На многих улицах начат демонтаж тротуаров и обочин, запланированы работы по замене асфальтного покрытия и инженерных коммуникаций.

Любые строительные работы в густонаселенных районах являются сложными и создают неудобства участникам дорожного движения. Департамент сообщения Рижской думы отмечает, что это впервые, когда настолько объёмные работы происходят практически на всех главных улицах центра города, и касаются многих рижан и гостей столицы.

Автоводителям следует учитывать серьезные транспортные ограничения и дополнительное время на путь. Пешеходам стоит считаться, что некоторые участки тротуаров, где ведется демонтаж, будут закрыты, однако строители обязаны обеспечить безопасное перемещение по проезжей части, оградив ее от общего транспортного потока.

Ремонты идут на улице Кр. Валдемара от Бруниниеку до Упес, на Дзирнаву от Гоголя до Марияс, на Элизабетес от Экспорта до бульвара Бривибас и от бульвара Бривибас до улицы Сатеклес.