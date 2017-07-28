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Сегодня погоду на территории Латвии все еще будет определять циклон, центр которого находится над Балтийским морем. Зона низкого давления движется на север и северо-запад. И связанная с нею зона осадков сегодня в середине дня пройдет над страной, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

Во многих районах сегодня пройдут дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +20..+25 градусов.

В субботу в Латвии сохранится переменчивая погода – временами небо будет проясняться, однако дожди тоже ожидаются повсеместно. А в воскресенье с повышением атмосферного давления небо будет проясняться, чаще будет появляться солнце и осадков ожидается совсем мало. Температура воздуха сохранится в пределах +20..+25 градусов. Ночью же столбик термометра опустится до +11..+16 градусов.

В начале рабочей недели ожидается переменчивая погода. Время от времени над Латвией будут проходить зоны осадков, и ясная погода будет сменяться дождливой и наоборот. Возможны грозы и сильные ливни. При этом с юго-запада в страну придут тёплые воздушные массы, поэтому температура воздуха повысится до +21..+26 градусов днем и +13..+17 – ночью.