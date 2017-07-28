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Министр здравоохранения Анда Чакша после нескольких не вполне успешных переговоров с сформированным Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ) забастовочным комитетом решила встретиться с семейными врачами напрямую и без присутствия юристов, пишет Latvijas avize.

Разговор был деловым, хотя и довольно эмоциональным. Обсуждались многие вопросы, касающиеся финансирования. На следующей встрече планируется обсудить вопросы э-здравоохранения.

Предстоит обсудить еще многое, поэтому такие встречи следовало бы проводить регулярно, считают семейные врачи.

Чакша считает, что было очень хорошо, что в ходе этой встречи семейные врачи открыто и свободно говорили об актуальных проблемах сферы здравоохранения.

"Сейчас очен много вопросов изложены на бумаге и теперь надо их решать", - сказала министр.

Одновременно она указала, что в ходе трехчасовых переговоров все наболевшие вопросы обсуждены не были, поэтому такие встречи она намерена проводить и впредь. Следующая встреча с семейными врачами может состояться уже через 2-3 недели, но уже в более расширенном формате.