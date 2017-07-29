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В Риге в эти дни проходит первый в истории Конгресс европейских латышей, пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал TV3. Проживающие за рубежом латвийцы в большом количестве прибыли на родину, чтобы обсудить идеи и предложения по развитию страны в области здравоохранения, образования, культуры, СМИ, экономики и других.

«Мы хотим найти три-четыре решения, как Латвии стать сильнее и укрепить свой рост в девяти различных областях», - рассказала представитель Европейского объединения латышей Элина Пинто.

В данный момент за пределами Латвии проживает 370 тысяч латышей, 240 тысяч из них живут в Европе. По словам Пинто, опыт этих людей, их идеи и знания дают Латвии большой потенциал.

«Эмигрировавшие латвийцы являются своеобразным зеркалом для тех, кто не уехал. Мы все поем, мы танцующий народ, но также мы профессионалы, работники разных отраслей, не только сельского хозяйства», - отметила член президиума Европейского объединения латышей Иева Рейне.

Конгресс начнется в Риге и продолжится на пароме, следующем в Стокгольм. 30 июля на Мировой конференции латышей в Риге будет представлена Дорожная карта столетия Латвии.

Добавим, что в программу празднования столетия Латвии включены около ста проектов и мероприятий, которые будут реализованы в период с 2017 по 2021 год в сферах культуры, образования, спорта, строительства, туризма и других.