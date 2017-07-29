Общество |

Госполиция, проверив информацию о возможном похищении людей в Елгаве, на улице Паста, в пятницу, 28 июля, констатировала, что это, скорее всего, было шуточной имитацией похищения в рамках так называемого мальчишника. Об этом пишет Skaties.lv.

В пятницу в социальных сетях было опубликовано видео очевидца, на котором видно, как группа людей, одетые в черную одежду без опознавательных знаков и в масках, силой вытаскивают из автомобиля двух мужчин, заносят их в другой автомобиль и уезжают.

В данный момент видео удалено, однако в сети сохранились его скриншоты.

Госполиция, проверив данную информацию, уже вчера установила личность «похищенного», а также то, что в этот день этот мужчина с друзьями праздновал мальчишник.

Для того, чтобы окончательно установить, не был ли в данном случае нарушен закон, полиция начала проверку.