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Нидерландский новостной портал The Correspondent, ссылаясь на информацию итальянского журналиста Тамасо Клаварино, опубликовал ложную информацию, подрывающую престиж латвийского движение Яунсардзе и дискредитирующую образ стран Балтии в мире. Об этом заявили в Министерстве обороны, пишет Latvijas Avīze.

По словам представителя ведомства Сандры Брале, журналист сообщил, что латвийских детей, одетых в военную форму, с оружием в руках, осознано готовят к войне с Россией. В статье Яунсардзе сравнивается с националистическими боевыми группами, число которых после ввода канадских бойцов НАТО в Латвию увеличилось.

"Цинично и совершенно неприемлемо использовать детей для информационных операций. Я призываю общества критично оценивать подобного рода информацию и не поддерживать такие кампании по очернению, распространенную сомнительными источниками", - заявил госсекретарь министерства Янис Гарисонс.

Между тем, в Минобороны подтвердили, что итальянский журналист действительно посещал различные объекты Яунсаргов в Латвии, Литве и Эстонии и просил детей встать для фотографий с оружием в руках.

Журналист в своей статье пишет, что похожие на Яунсардзе движения существуют только в странах Балтии. Минобороны подчеркивает, что похожие молодежные движения есть также в Великобритании, Канаде, Австралии.

Министерство напоминает, что движение Яунсардзе было учреждено 25 лет назад, задолго до вступления Латвии в НАТО и ЕС. С годами Яунсардзе превратилась в многочисленное молодежное движение, в нем объединено 8000 детей и подростков в возрасте от 10 лет до 21 года.

Стрельбы яунсаргами проводятся в строго регламентированном законом порядке, есть возрастные ограничения на доступ к такого рода соревнованиям, подчеркнули в Минобороны.