83% жителей Латвии не почувствовали забастовку врачей (4)

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Общество | 29 июля 2017 года, 19:18

15% жителей Латвии экономически активного возраста столкнулись с проблемами в связи с забастовкой семейных врачей. Таковы данные последнего социологического опроса, сообщает Skaties.lv.

Между тем, абсолютное большинство или 83% отметили, что не столкнулись ни с какими проблемами и не почувствовали на себе забастовку врачей.

75% сообщили, что для них важно качество медпомощи, которое предоставляют семейные врачи. 22% заявили об обратном.

Семейные врачи, начавшие забастовку 3 июля, 19 июля перешли на новую форму протеста, которую сами называют "модифицированной" забастовкой. Врачи принимают не более 20 пациентов в день и не проводят профилактику для взрослых. Забастовка должна продлиться до 1 октября.

Министр здравоохранения Анда Чакша ранее в эфире радио Baltkom заявила, что на сегодняшней день семейные врачи практически полностью возобновили свою работу.

Комментарии 4
Inese Dey1 час назад
Не, не почувствовала :)
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Kotleta Charli-Chang1 час назад
83% не ходило ко врачам )
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Ирина Шувалова45 минут назад
Как в басне Крылова. лебедь, рак да щука. Все в разные стороны тянут, в свою. Кто то решил добиться от правительства помощи. Так теперь над ними посмеиваются. А правительство опять в шоколаде.
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