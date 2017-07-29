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15% жителей Латвии экономически активного возраста столкнулись с проблемами в связи с забастовкой семейных врачей. Таковы данные последнего социологического опроса, сообщает Skaties.lv.

Между тем, абсолютное большинство или 83% отметили, что не столкнулись ни с какими проблемами и не почувствовали на себе забастовку врачей.

75% сообщили, что для них важно качество медпомощи, которое предоставляют семейные врачи. 22% заявили об обратном.

Семейные врачи, начавшие забастовку 3 июля, 19 июля перешли на новую форму протеста, которую сами называют "модифицированной" забастовкой. Врачи принимают не более 20 пациентов в день и не проводят профилактику для взрослых. Забастовка должна продлиться до 1 октября.

Министр здравоохранения Анда Чакша ранее в эфире радио Baltkom заявила, что на сегодняшней день семейные врачи практически полностью возобновили свою работу.