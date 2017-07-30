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Значение религии в жизни населения Латвии уменьшается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае социологическим центром SKDS.

Во время опроса жителям Латвии предлагалось выразить свое отношение к утверждению о том, что религия играет важную роль в их жизни. С этим согласились 40% человек, что на 5% меньше, чем в прошлом году. 13% опрошенных были полностью с этим согласны, а еще 27% - скорее согласны.

Противоположную позицию выразили 56% населения, заявив, что религия не играет в их жизни большой роли. Это на 5% больше, чем год назад. Еще 4% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Стоит отметить, что наибольшее число латвийцев признавали важную роль религии в своей жизни в 2005 году - в целом 52% населения.