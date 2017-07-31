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Сегодня в Латвию прибудут дети погибших украинских военных. Об этом сообщила представитель Яунсардзе Инга Дамбе.

Всего в Латвию приедут 25 детей, которые пробудут здесь до 5 августа. Детей будут встречать и разместят в Школе инструкторов Национальных вооружённых сил в Цесисе.

Во время их пребывания в Латвии они отправятся на экскурсию в Цессиский замок, посетят зоопарк "Ракши", Ригу и Юрмалу, а также парк приключений "Озолкалнс". Также планируется ночевка в лесу с палатками и различные спортивные соревнования.

Детей в Цесисе планирует навестить министр обороны Раймонд Бергманис и старший капеллан НВС Латвии Элмар Плявиньш.

Как отмечают в Яунсардзе, сотрудничество между Латвией и Украиной продолжается уже на протяжении четырех лет. В течение этого времени оказывалась помощь пострадавшим в результате конфликта украинским военным и их семьям.

С 2014 года дети Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины получают от Латвии различные посылки – необходимые предметы для школы, подарки на Рождество, а также гуманитарную помощь. В этом году груз с гуманитарной помощью был доставлен в зону боевых действий в Донецкой области, где в помощи нуждаются больше всего.