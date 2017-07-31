Сегодня завершается акция протеста медиков (+ОПРОС) (6)

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Общество | 31 июля 2017 года, 10:05

Сегодня, 31 июля, истекает срок предупредительной акции протеста медиков, которую организует Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ). В рамках акции протеста работники больниц отказывались работать сверхурочные или т.н. «нормальное продленное рабочее время».

Лидер профсоюза Валдис Керис отметил, что сейчас со стороны правительства довольно много обещано медикам. Однако, по его мнению, теперь необходимо закрепить обещания в нормативных актах.

Керис считает, что в этом случае необходимо создание Закона о финансировании медицинской отрасли. И профсоюз уже сейчас подготовил ряд положений, которые должны быть записаны в законе.

«При таком развитии событий ЛПРЗСУ не планирует новых акций протеста. Однако, если в профсоюзе увидят признаки того, что политики очередной раз намерены обвести медиков вокруг пальца, профсоюз будет действовать иначе», - пригрозил Керис.

Как уже писал Mixnews, с 1 июля 2017 года порядка 800 работников больниц начали предупредительную акцию протеста, цель которой - обратить внимание на низкие зарплаты медиков.

Комментарии 6
Puk2 часа назад
И что? Результат-то какой? Никакого. Кучка Мариса открытым текстом сказ, что никаких уступок не будет. Что дальше? Тоже ничего. Поскольку на следующих выборах местные (в том числе и врачи), по лозунги "Путинс нак", "Агрессия", и т.д. , проголосуют за те же рожи, только, похоже уже под другим названием. И всё. Сами выбрали таких правителей, вот и наслаждайтесь их "мудрым" правлением.
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Олег2 часа назад
Немножко поскучали,пошумели....,за это время заехали на дачу,в отпуска и все осталось по-прежнему. Теперь осталось только поднять цены на свои"героические"услуги,а не внимания,ни качества и ничего вообще.
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Дмитрий1 час назад
Фу,закончилось. Теперь можно работать с "новой силой",но уже по новым расценкам. Клиенты(пациенты) от этого не обеднеют.
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