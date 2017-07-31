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В конце минувшей недели из Латвийского инфектологического центра (ЛИЦ) были выписаны еще четыре пациента, болевших клещевым энцефалитом, сообщила представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Айя Лиетиня.

В этом году из стационара ЛИЦ выписано 15 пациентов, болевших клещевым энцефалитом, 18 пациентов, болевших боррелиозом (болезнью Лайма), и 4 пациента, лечившихся от эрлихиоза.

В этом году клещевой энцефалит констатирован у 87 или 2,78% из 3125 проверенных в лаборатории ЛИЦ клещей.

Как сообщалось, первый в этом году клещ был доставлен на проверку в ЛИЦ 18 февраля.

ЛИЦ напоминает - единственным надежным способом защититься от заболевания переносимым клещами энцефалитом является вакцинация. По данным ЛИЦ, в этом году число привившихся от клещевого энцефалита существенно увеличилось - почти наполовину.