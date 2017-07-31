Скоро на Ригу обрушится мощная гроза с ураганным ветром (4)
Общество | 31 июля 2017 года, 12:12
Примерно к 14:00 к Риге приблизится мощный грозовой фронт, идущий из Восточной Европы, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
На сайте blitzortung.org можно наблюдать приближение стихии в режиме реального времени.
Гроза будет сопровождаться интенсивными ливнями и шквальным ветром, местами возможен град.
Также метеорологи прогнозируют, что в последний день июля в Латвии будет достигнута самая высокая температура с лета прошлого года - в Латгале столбик термометра может подняться до +29 градусов.
В Риге температура достигнет +27.
По карте погоды гроза будет позже.Похоже,что грозу задержали поляки на таможне.
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Гроза под шауляем!
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Да просто верить нашим синоптикам себя не уважать!Все на что эти дармоеды способны,это методом на учного тыка погоду предсказывать)Любая деревенская бабушка лучше погоду предскажет чем эти клоуны)Вот что называется халявная работа!Сидят методом тыка гадают погоду,и получают там наверняка не 380 евро в месяц!)
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