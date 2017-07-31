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Фото/blitzortung.org

Примерно к 14:00 к Риге приблизится мощный грозовой фронт, идущий из Восточной Европы, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

На сайте blitzortung.org можно наблюдать приближение стихии в режиме реального времени.

Гроза будет сопровождаться интенсивными ливнями и шквальным ветром, местами возможен град.

Также метеорологи прогнозируют, что в последний день июля в Латвии будет достигнута самая высокая температура с лета прошлого года - в Латгале столбик термометра может подняться до +29 градусов.

В Риге температура достигнет +27.