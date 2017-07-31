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Фото/Facebook/Dace Judina-Nīmane

Пользовательница Facebook Даце Юдина-Нимане, поделилась душераздирающей историей о спасении чайки на пляже в Дубулты, сообщает портал skaties.lv .

"Дорогие отдыхающие, забирайте с собой полотенца, купальники, трусы и памперсы. Птицы не знают, что этот хлам нельзя есть - их этому никто не научил", - написала она.

Женщина опубликовала рассказ, что на пляже удалось спасти птицу, которая подавилась оставленным в песке полотенцем. Она также призвала людей задуматься о защите природы и животных.

"Они чуют что-то лакомое, клюют, проглатывают и... умирают. Все из-за вашей халатности и небрежности", - пояснила женщина.

Субботним вечером во время прогулки вдоль берега моря Даце заметила крупную птицу, которая отчаянно пыталась что-то проглотить. В начале женщине показалось, что это огромная рыба, которая попала в клюв чайки, однако смущал тот факт, что птица выглядела уставшей и измученной. Когда очевидица подошла поближе, оказалось, что чайка проглотила полотенце.

К счастью, птицу удалось спасти. Женщина и сопровожающий ее Артурс Ниманис взяли чайку на руки, приласкали и аккуратно вытащили полотенце.

"Взяли ее в на руки, приласкали и аккуратно вытащили полотенце. Она далась. Потом в благодарность что-то проорала, клюнула Артура в руку, попробовала и попыталась откусить палец, но, когда у нее это не вышло расправила крылья и улетела навстречу закату", - рассказала очевидица.

Запись Даце получила огромное внимание среди пользователей социальных сетей. Постом поделились сотни людей в Facebook, а в разделе комментариев большинство выразило благодарность и поддержку в призыве позаботиться о чистоте пляжа после отдыха на море.

Ранее Mixnews писал, что неизвестный мужчина в Елгаве стрелял в чаек. На него подано заявление в полицию.