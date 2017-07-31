В Юрмале спасли проглотившую полотенце чайку (15)

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Фото/Facebook/Dace Judina-Nīmane

Общество | 31 июля 2017 года, 13:24

Пользовательница Facebook Даце Юдина-Нимане, поделилась душераздирающей историей о спасении чайки на пляже в Дубулты, сообщает портал skaties.lv .

"Дорогие отдыхающие, забирайте с собой полотенца, купальники, трусы и памперсы. Птицы не знают, что этот хлам нельзя есть - их этому никто не научил", - написала она.

Женщина опубликовала рассказ, что на пляже удалось спасти птицу, которая подавилась оставленным в песке полотенцем. Она также призвала людей задуматься о защите природы и животных.

"Они чуют что-то лакомое, клюют, проглатывают и... умирают. Все из-за вашей халатности и небрежности", - пояснила женщина.

Субботним вечером во время прогулки вдоль берега моря Даце заметила крупную птицу, которая отчаянно пыталась что-то проглотить. В начале женщине показалось, что это огромная рыба, которая попала в клюв чайки, однако смущал тот факт, что птица выглядела уставшей и измученной. Когда очевидица подошла поближе, оказалось, что чайка проглотила полотенце.

К счастью, птицу удалось спасти. Женщина и сопровожающий ее Артурс Ниманис взяли чайку на руки, приласкали и аккуратно вытащили полотенце.

"Взяли ее в на руки, приласкали и аккуратно вытащили полотенце. Она далась. Потом в благодарность что-то проорала, клюнула Артура в руку, попробовала и попыталась откусить палец, но, когда у нее это не вышло расправила крылья и улетела навстречу закату", - рассказала очевидица.

Запись Даце получила огромное внимание среди пользователей социальных сетей. Постом поделились сотни людей в Facebook, а в разделе комментариев большинство выразило благодарность и поддержку в призыве позаботиться о чистоте пляжа после отдыха на море.

Ранее Mixnews писал, что неизвестный мужчина в Елгаве стрелял в чаек. На него подано заявление в полицию.

Комментарии 15
Ъ2 часа назад
Больше всего природа страдает от мусора который люди разбрасывают везде элементарно не задумываясь о дальнейших последствиях,очень много пластика,банок из под пива буквально везде,пора уже бить в набат и создавать социальную рекламу,пропагандировать чистоту,иначе мы придем к необратимым последствиям от своего отношения к окружающей среде!
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Mixnews.lv1 час назад
Справедливости ради, это всё же чайка. А именно - птенец серебристой чайки, фото можно сравнить, например, с опубликованным в Википедии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
А альбатросы живут только в южном полушарии.
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Алекс18 минут назад
Представляю эту картину...Песок на пляже абсолютно первозданный, ниединого лишнего хлама, только ПЕСОК. Люди ходят и плавают со своим вещами, кто с полотенцем на голове, кто с труселями на голове, лишь бы не забыть вещи на земле, а то какая-нибудь шаечка, блин, подавится...о! гореееее.
Послушайте, я не дикарь, люблю животный мир и т.д. Но, до абсурда не доводите, Дацы и прочая...
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