Газета: ремонтные работы на улицах Риги вызывают хаос (7)

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Общество | 31 июля 2017 года, 13:15

Исполнители ремонтных работ организуют дорожное движение не на должном уровне, исправить ситуацию не помогают даже денежные штрафы, пишет газета Diena.

Как обычно, летом на многих рижских улицах проводятся ремонтные работы. И хотя понятно, что на время их проведения ощущаются существенные ограничения дорожного движения, дополнительные неудобства создают безответственные действия строителей. Это не только мешает передвигаться по городу, но и создает опасность и абсурдные ситуации для пешеходов.

На прошлой неделе департамент сообщения Рижской думы составил 11 актов о применении штрафов в размере 8 000 евро за несоответствующую организацию дорожного движения и сделал строителям 50 устных предупреждений. Однако это не послужило стимулом для улучшения ситуации, отмечает издание.

Комментарии 7
Не рижанка1 час назад
Молитесь на Ушакова! Если кто не знает, то если за Ригу хоть за 1 км заехать влево -вправо от трассы - всё! Не дороги, а сплошные колдобины. И асфальт выбит, и кругом щебенка , где вся дорога в ямищах!Самоуправлениям на всё наплевать, только должности и кресла делят. А у вас Ушаков есть, слава Богу. Только дебилы могут его не ценить.
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пен-ка1 час назад
когда вы делаете в своей квартире ремонт у вас всё лежит по полочкам?, вы не шумите-даже днём?-ведь у кого то спит ребёнок, кто-то пришёл с ночной смены, однако соседи терпят неудобства и не жалуются в соцсетях. Потерпите, не надо столько ненависти выливать на головы строителей, когда человек нервничает он плохо делает свою работу
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Ушаков1 час назад
Ты скажи во сколько у тебя тихий час,тогда вся Рига будет затихать.
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