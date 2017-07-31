Газета: ремонтные работы на улицах Риги вызывают хаос (7)
Исполнители ремонтных работ организуют дорожное движение не на должном уровне, исправить ситуацию не помогают даже денежные штрафы, пишет газета Diena.
Как обычно, летом на многих рижских улицах проводятся ремонтные работы. И хотя понятно, что на время их проведения ощущаются существенные ограничения дорожного движения, дополнительные неудобства создают безответственные действия строителей. Это не только мешает передвигаться по городу, но и создает опасность и абсурдные ситуации для пешеходов.
На прошлой неделе департамент сообщения Рижской думы составил 11 актов о применении штрафов в размере 8 000 евро за несоответствующую организацию дорожного движения и сделал строителям 50 устных предупреждений. Однако это не послужило стимулом для улучшения ситуации, отмечает издание.