Общество |

Исполнители ремонтных работ организуют дорожное движение не на должном уровне, исправить ситуацию не помогают даже денежные штрафы, пишет газета Diena.

Как обычно, летом на многих рижских улицах проводятся ремонтные работы. И хотя понятно, что на время их проведения ощущаются существенные ограничения дорожного движения, дополнительные неудобства создают безответственные действия строителей. Это не только мешает передвигаться по городу, но и создает опасность и абсурдные ситуации для пешеходов.

На прошлой неделе департамент сообщения Рижской думы составил 11 актов о применении штрафов в размере 8 000 евро за несоответствующую организацию дорожного движения и сделал строителям 50 устных предупреждений. Однако это не послужило стимулом для улучшения ситуации, отмечает издание.