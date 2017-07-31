Общество |

Сегодня, 31 июля, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода прекратит предупредительную акцию, которая длилась целый месяц.

Многие пациенты ощутили на себе, что значит этот протест, а некоторые очень сильно озлобились. Об этом в программе 900 sekundēs рассказал руководитель профсоюза Валдис Керис, сообщает портал skaties.lv .

Уже сообщалось, что месяц назад более чем 800 медиков отказались работать сверхурочные. Известно, что во время акции протеста пришлось отменить многие плановые операции.

"Выводы таковы, что в акции приняло участие больше медиков, чем планировалось. Пришлось отложить плановые операции и не все пациенты отнеслись к этому с пониманием. Были даже такие, которые грозились сослать врачей в Сибирь. Однако, у пациентов появилась возможность ощутить на себе, что же случается, если медики прекращают портить свою жизнь и жизни своих близких, работая огромное количество сверхурочных часов", - отметил Керис.

Как уже писал Mixnews, срок предупредительной акции протеста медиков истекает сегодня 31 июля.