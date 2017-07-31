Обокравший главу БЗС вор не знал, в чьей квартире он "работает" (4)

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Общество | 31 июля 2017 года, 19:16

Вор, обокравший квартиру директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Яниса Майзитиса, не знал, в чью квартиру проник, сообщил в понедельник журналистам начальник Рижской региональной криминальной полиции Андрей Созинов.

8 июня суд выдал санкцию на арест мужчины 1970 г. рожд. Начат уголовный процесс о краже, мужчине грозит заключение на срок до пяти лет.

Как сообщил Созинов, задержанный имеет несколько судимостей, в том числе за кражи. Последний раз из мест лишения свободы он вышел в ноябре прошлого года.

В настоящее время мужчина подозревается еще в 12 квартирных кражах.

Полиции удалось найти украденный у Майзитиса компьютер и вернуть его владельцу. Секретной информации в нем не хранилось.

Кража из квартиры, которую снимает Майзитис, была совершена в мае.

Помимо портативного компьютера, взломщик похитил другие вещи, не представлявшие большой ценности.

Комментарии 4
GM53 минуты назад
Это Майзитису должно быть стыдно,а не вору. Теперь в свое оправдание будут искать русских шпионов,руку Москвы,5-колонну,да что угодно,но никогда не признают,что сами лохонулись.
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ёжик1 час назад
странно что он за это время не продал комп, ведь воры сразу сбывают краденное, а этот почему у себя хранил, неужели пользовался?? хи хи
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Gustaf1 час назад
Неужели не обнаружат русский след? Расскрыть сеть латышских "шпионов" кто на кого стучит
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