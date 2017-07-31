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Вор, обокравший квартиру директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Яниса Майзитиса, не знал, в чью квартиру проник, сообщил в понедельник журналистам начальник Рижской региональной криминальной полиции Андрей Созинов.

8 июня суд выдал санкцию на арест мужчины 1970 г. рожд. Начат уголовный процесс о краже, мужчине грозит заключение на срок до пяти лет.

Как сообщил Созинов, задержанный имеет несколько судимостей, в том числе за кражи. Последний раз из мест лишения свободы он вышел в ноябре прошлого года.

В настоящее время мужчина подозревается еще в 12 квартирных кражах.

Полиции удалось найти украденный у Майзитиса компьютер и вернуть его владельцу. Секретной информации в нем не хранилось.

Кража из квартиры, которую снимает Майзитис, была совершена в мае.

Помимо портативного компьютера, взломщик похитил другие вещи, не представлявшие большой ценности.