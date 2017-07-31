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С 1 августа льготами на проезд в общественном транспорте Риги смогут пользоваться оба многодетных родителя, сообщил пресс-секретарь муниципального предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис.

Скидку в размере 60% на проезд в столичном общественном транспорте с 1 августа смогут получить оба задекларированных в Риге многодетных родителя. Сейчас эти льготы предоставляются только одному из них.

Для получения льгот необходимо получить в центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme персонализированный э-талон или "Карту рижанина" и там же оформить статус получателя льгот.