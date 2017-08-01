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Владелец хлебопекарни и кондитерских изделий Liepkalni в социальной сети Facebook опубликовал ко всем заинтересованным лицам призыв о совместном приобретении пользовавшегося в советское время огромной популярностью ресторанного комплекса Sēnīte, пишет LA.

Владелец Liepkalni Дагнис Чакурс рассказал в соцсети, что с предложением выкупить Sēnīte, расположенного на Видземском шоссе в Инчукалнской волости, к нему обратились риелторы. Чакурс недвижимость оценил, осматривал ее трижды и пришел к выводу, что объект вполне можно "поднять" и развивать.

У владельца Liepkalni возникла идея об учреждении акционерного общества, акции которого сможет приобрести любой желающий, став таким образом одним из совладельцев комплекса Sēnīte.

Чакурс указал, что такая идея у него возникла после воспоминаний о советских временах, когда были товарищеские сообщества. И хотя тогда была другая экономика, без рыночных отношений, по мнению бизнесмена, форма АО будет чем-то подобным, что позволит создать объединяющий народ объект.

На вопрос как планируется развивать здания, владелец хлебопекарни указал, что есть много идей, в том числе создать производство хлеба, сыра, вовлечь в процесс изготовления продукции туристов, которые смогут приобрести товар. Кроме того, в комплексе можно обустроить магазин и ресторан.

Напомним, известный в свое время ресторан Sēnīte в прошлом году был внесен в список охраняемых государством памятников культурного наследия. Это означает, что новые владельцы не могут снести пустующие здания, построенные во времена СССР, но и восстановление ресторана нормативными актами не предусмотрено.

Сделанные ранее подсчеты свидетельствуют, что для восстановления всего комплекса зданий Sēnīte необходимы от 4 до 5 миллионов евро. Ранее был найден покупатель из России, но из-за кризиса эти намерения провалились. Комплекс законсервирован и охраняется.

Сейчас же этот ресторанный комплекс продается на портале объявлений ss.lv, где комплекс, площадью 3310,8 квадратных метров продается за 580 000 евро.

Фото: skaties.lv