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В случае необходимости медики больницы имени Паула Страдиня могут вновь принять участие в акции протеста, сказала руководитель профсоюза больницы Сармите Плуме. Об этом пишет NRA.

По ее словам, в акции протеста, организованной Профсоюзом медицинских и социальных работников (LVSADA), во время которой медики на месяц отказались работать неоплачиваемые сверхурочные часы, медработники обратили внимание общества и политиков на проблемы сферы здравоохранения и надеются, что они будут решены.

Однако до сих пор не ясно, как будут решены эти проблемы, и будет ли предложенный способ их решения устраивать медиков. "Если нас решение проблем не устроит, то мы будем вести переговоры, и в случае необходимости возобновим протестную акцию, которая теперь может быть еще более серьезной, вплоть до проведения забастовки", - добавила Плуме.

Одновременно она подчеркнула, что акция протеста точно не будет проводиться в августе.

Плуме указала, что главное, чего хочет профсоюз - это достойные зарплаты, чтобы медикам не приходилось работать сверхурочные.

Люди перерабатывают в сверхурочные, медики становятся усталыми, недовольными, к тому же сталкиваются с проблемами в семье, так как не могут проводить время со своими детьми и другими близкими.

В то же время руководитель профсоюзной организации отметила, что со следующего года медработникам обещано существенное повышение окладов, однако ни в одном нормативном акте это не зафиксировано.

По словам Плуме, на следующей неделе, 10 августа, профсоюз надеется встретиться и с представителями Профсоюза медицинских и социальных работников (LVSADA), чтобы обсудить результаты акции протеста и других связанные с отраслью вопросов.