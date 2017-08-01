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Чтобы мобилизовать самые выдающиеся умы Латвии к дискуссии по важным для государства вопросам, Министерство образования и науки в сотрудничестве с Академией наук Латвии, Латвийской ассоциацией университетов и другими учреждениями в следующем году проведет 4-й Всемирный конгресс латышских ученых.

Конгресс пройдет в честь столетия Латвии, и в нем примут участие более 1500 ученых со всего мира. Предусмотрены такие секции, как "Гуманитарные науки", "Путь Латвии к умной экономике", "Естественные науки", "Инженерные науки", "Биомедицина" и другие.

Конгресс призван укрепить плодотворные отношения между исследователями латышского происхождения во всем мире.

Для успешного проведения конгресса будет сформирована рабочая группа в МОН. Мероприятие пройдет 18-21 июня в помещениях Латвийской национальной библиотеки. Расходы на его проведение покроет ЕС.