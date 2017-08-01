Ученые-латыши съедутся в Латвию со всего мира (4)

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Общество | 1 августа 2017 года, 09:04

Чтобы мобилизовать самые выдающиеся умы Латвии к дискуссии по важным для государства вопросам, Министерство образования и науки в сотрудничестве с Академией наук Латвии, Латвийской ассоциацией университетов и другими учреждениями в следующем году проведет 4-й Всемирный конгресс латышских ученых.

Конгресс пройдет в честь столетия Латвии, и в нем примут участие более 1500 ученых со всего мира. Предусмотрены такие секции, как "Гуманитарные науки", "Путь Латвии к умной экономике", "Естественные науки", "Инженерные науки", "Биомедицина" и другие.

Конгресс призван укрепить плодотворные отношения между исследователями латышского происхождения во всем мире.

Для успешного проведения конгресса будет сформирована рабочая группа в МОН. Мероприятие пройдет 18-21 июня в помещениях Латвийской национальной библиотеки. Расходы на его проведение покроет ЕС.

Комментарии 4
Национализм головного мозга20 минут назад
Зачем нормальную идею сразу опошлить и оскандалить внесением национального фактора? Это как взять и НЕ выставить в художественном музее картины латвийцев нелатышей. Пока в собственных головах порядок не наведут, ничего не будет. Пример Северной Ирландии - все оттуда хотят уехать.
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Ждём13 минуты назад
в честь столетия Латвии, и в нем примут участие более 1500 ученых со всего мира. Предусмотрены такие секции, как "Гуманитарные науки", "Путь Латвии к умной экономике", "Естественные науки", "Инженерные науки", "Биомедицина" и другие.
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— У меня один знакомый, тоже учёный — три класса образования. Так он десятку за полчаса так нарисует — не отличить от настоящей!
"Джентльмены удачи"
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wolf30 минут назад
Sudja po foto ni lotishej ni tem bolee uchjonih-lotishej v mire ne ostalosj
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