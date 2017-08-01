Мурниеце побудет президентом Латвии (17)
Общество | 1 августа 2017 года, 10:23
В сентября спикер Сейма Инара Мурниеце (Нацблок) будет около 10 дней будет исполнять обязанности президента Раймонда Вейониса, пока тот будет в зарубежных поездках, сообщает Latvijas Vēstnesis.
Если точнее, то Мурнице заступает будет ВРИО президента с 6 по 8 сентября, с 13 по 15 сентября, а также с 18 по 23 сентября.
Спикер Сейма выполняет обязанности президента в соответствии с 52-й статьей Сатверсме.
И сейчас Инара Мурнице исполняет обязанности президента, потому что Раймонд Вейонис до 10 августа находится в отпуске.
Фу, противно, что нашу классную страну представляет такое убожество
22
Ответить
Курицу с мозгами недобитка не на день нельзя до пускать к этой должности.
19
Ответить
Она даже не сможет пройти отборочный конкурс на должность полевого пугала,а куда ей до должности президента (просто захотела примериться?),а вдруг что. Дуболомов вокруг много,может и прокатит.Да нет,вряд ли.
13
Ответить
Показать все (17)