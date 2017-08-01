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В сентября спикер Сейма Инара Мурниеце (Нацблок) будет около 10 дней будет исполнять обязанности президента Раймонда Вейониса, пока тот будет в зарубежных поездках, сообщает Latvijas Vēstnesis.

Если точнее, то Мурнице заступает будет ВРИО президента с 6 по 8 сентября, с 13 по 15 сентября, а также с 18 по 23 сентября.

Спикер Сейма выполняет обязанности президента в соответствии с 52-й статьей Сатверсме.

И сейчас Инара Мурнице исполняет обязанности президента, потому что Раймонд Вейонис до 10 августа находится в отпуске.