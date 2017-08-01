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Вчера, 31 июля, в Земгале два шершня укусили 61-летнего мужчину, у которого началась аллергическая реакция.

После укусов он упал в обморок, и к приезду скорой у него наступила клиническая смерть, сообщила представитель службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуйиня.

Однако грамотно и оперативно сработавшие медики сумели реанимировать потерпевшего.