Укус шершня вызвал у мужчины клиническую смерть (1)
Общество | 1 августа 2017 года, 12:27
Вчера, 31 июля, в Земгале два шершня укусили 61-летнего мужчину, у которого началась аллергическая реакция.
После укусов он упал в обморок, и к приезду скорой у него наступила клиническая смерть, сообщила представитель службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуйиня.
Однако грамотно и оперативно сработавшие медики сумели реанимировать потерпевшего.
Что за Земгале, где не ходить, где шершни, улица или поселок есть?
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